Кузьмичев назвал высокой вероятность того, что Гарре покинет «Крылья Советов»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев предположил, уйдет ли Бенхамин Гарре из «Крыльев Советов» в это трансферное окно.

«Довольно странно, что никто из российских топ-клубов не заинтересовался этим футболистом, потому что в том сезоне концовка у Гарре получилась яркой. В этом сезоне Бенхамин выглядит добротно. Конечно, агент хочет использовать эти факторы и вероятность того, что он покинет «Крылья Советов», высокая. Нужно понимать, прописаны ли у него конкретные пункты в контракте, как у некоторых игроков самарцев. Так будет еще проще. Не думаю, что дойдет дело до забастовки футболиста. Наверняка агент Гарре проработал варианты, и что-то у него есть. Это в принципе оправдано, потому что Бенхамин выглядит хорошо. Какому клубу он мог бы подойти? Такие игроки довольно востребованы. У него не будет очень больших запросов. То, какие деньги хочет Гаре, я думаю, это приемлемая сумма», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.