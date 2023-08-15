Карпин назвал бредом информацию о возможном назначении в «Спартак» в 2022 году

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что он мог возглавить «Спартак» в 2022 году.

Об этом в Youtube-шоу Sports.ru «Нет темы» рассказал журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

«Очередной бред. Я не знаю, кто кого и где согласовал, но со мной подобного разговора не было», — цитирует Карпина Sport24.

На утверждение, что Панков готов отдать голову за достоверность информации наставник «Ростова» ответил: «Ну, раз готов, пускай тогда и отдает голову. Ко мне какие вопросы?».

Ранее Агент Срджан Еремич рассказал, что Карпин отказал клубам из ОАЭ и Саудовской Аравии.

«Ростов» после 4 туров РПЛ сезона-2023/24 занимает 8-е место, набрав 7 очков.