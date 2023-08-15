Агент Бальде заявил, что игрок останется в «Спартаке»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что его клиент не покинет московский клуб в летнее трансферное окно.

«Интерес из Саудовской Аравии? Кейта останется в «Спартаке», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

28-летний сенегалец выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 3 матча за красно-белых, не отличившись результативными действиями. Контракт Бальде с клубом рассчитан до 2025 года.