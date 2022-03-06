Кутепов работает по индивидуальной программе из-за старого повреждения

Защитник «Спартака» Илья Кутепов работает по индивидуальной программе, сообщили в пресс-службе красно-белых. Как отмечается, старое повреждение пока не дает ему заниматься в общей группе.

Кутепов не попал в заявку на сегодняшний матч 20-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак». 28-летний Кутепов практически не играет за «Спартак» — в этом сезоне на его счету три матча.