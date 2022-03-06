«Локомотив» — «Химки»: за что удален Бруно Виана и почему не наказан Камышев?

На 12-й и 42-й минутах матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Химки» (3:2) арбитр Артем Любимов проявил непоследовательность: он не вынес предупреждение игроку гостей Илье Камышеву и показал желтую карточку Бруно Виане.

В первом эпизоде футболист подмосковной команды, пытаясь остановить соперника, прыгнул сзади и сфолил на нем, сорвав перспективную атаку «Локомотива». Судья ограничился назначением штрафного удара и ошибочно не наказал нарушителя предупреждением.

6 марта. Москва. «Локомотив» — «Химки» — 3:2.

Во втором случае фол по неосторожности привел к удалению игрока «Химок», потому что Бруно Виана была показана вторая желтая карточка. Большинство экспертов «СЭ» считают, что и в данном случае рефери ошибся. Только на этот раз он применил чрезмерное наказание.