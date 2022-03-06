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«Локомотив» — «Химки»: за что удален Бруно Виана и почему не наказан Камышев?

Александр Бобров
Шеф-редактор
6 марта. Москва. «Локомотив» — «Химки» — 3:2.
6 марта. Москва. «Локомотив» — «Химки» — 3:2.
6 марта. Москва. «Локомотив» — «Химки» — 3:2.
6 марта. Москва. «Локомотив» — «Химки» — 3:2.
1/4

На 12-й и 42-й минутах матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Химки» (3:2) арбитр Артем Любимов проявил непоследовательность: он не вынес предупреждение игроку гостей Илье Камышеву и показал желтую карточку Бруно Виане.

В первом эпизоде футболист подмосковной команды, пытаясь остановить соперника, прыгнул сзади и сфолил на нем, сорвав перспективную атаку «Локомотива». Судья ограничился назначением штрафного удара и ошибочно не наказал нарушителя предупреждением.

6 марта. Москва. «Локомотив» — «Химки» — 3:2.
6 марта. Москва. «Локомотив» — «Химки» — 3:2.

Во втором случае фол по неосторожности привел к удалению игрока «Химок», потому что Бруно Виана была показана вторая желтая карточка. Большинство экспертов «СЭ» считают, что и в данном случае рефери ошибся. Только на этот раз он применил чрезмерное наказание.

6 марта. Москва. «Локомотив» — «Химки» — 3:2.
6 марта. Москва. «Локомотив» — «Химки» — 3:2.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Динамо 0
Спартак 2
Перерыв

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

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ФК Химки
1
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1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
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16
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
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 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
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 - : -
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Локомотив

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Зенит

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