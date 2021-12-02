Защитник «Спартака» Илья Кутепов ответил на вопрос, есть ли клуб, в который он не перейдет ни при каких условиях.

«Нет такого, — приводит слова Кутепова Sport24. — Это моя карьера. Если меня позовут играть — я пойду. ЦСКА, Зенит — неважно. Я не хочу отомстить «Спартаку». Когда ты играешь и тебе предлагают перейти к принципиальному сопернику, это одно. А если ты на скамейке и есть другой вариант, не будешь думать: «Я спартач, я здесь посижу».

По словам защитника, в первую очередь им движет желание играть.

«Спартак» — великий клуб. Первый в моей карьере, и это навсегда оставит отпечаток. Но сидеть в запасе только из любви к «Спартаку» не согласен. При всем уважении — мне нужно играть", — сказал он.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел семь матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями.