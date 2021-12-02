Газизов сравнил Ларссона и Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» рассказал, сможет ли нападающий клуба Гамид Агаларов заиграть в «Спартаке».

— Очередная звездочка «Уфы» Гамид Агаларов. Не боитесь эффекта второго сезона?

— А что мне бояться? Он делает как умеет. У нас нет никаких опасений.

— В условном «Спартаке» он заиграет? Сейчас он точно не хуже Ларссона.

— Это разные футболисты. Гамид — разбирается в штрафной. Он молодой и это наш футболист! Как его можно связывать с Джорданом? Кто хочет, тот работает на шведов, а кто-то на российский футбол.

— И все-таки: «Спартаку» он пригодится?

— Агаларов может заиграть и в определенных европейских командах. У него большие шансы. Надо работать. А что у нас «Спартак» — это особый критерий? Молодым футболистам лучше уходить в европейские чемпионаты. И прогрессировать там. От этого наша сборная станет сильней. Хоть мы и унижаем наш чемпионат, но он очень сложный.

После 16 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 Агаларов является лучшим бомбардиром турнира с 13 голами в 16 матчах.

«Обещали одно, а в итоге кинули». Газизов — о «Спартаке», Зареме и возможной гибели «Уфы»