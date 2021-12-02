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Газизов: «Уфа» может погибнуть? Конечно"

Гендиректор «Уфы» Газизов допустил, что клуб может погибнуть
11:00
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» рассказал о финансовом состоянии команды.

— «Уфа» может погибнуть?

— Конечно. В любом случае региональные клубы так или иначе зависят от помощи руководства. Но мы конкурируем с огромными компаниями с сумасшедшими бюджетами. Вот сегодня мы играли со «Спартаком», у которого бюджет более 10 миллиардов. А у нас — 650 миллионов. И мы создаем конкуренцию!

— На матче против «Спартака» болельщики «Уфы» развернули баннер с надписью: «Где деньги, Зин?» Намек на помощь от республики?

— Много вариантов... Игра со «Спартаком». «Где деньги, Зин»?

— Вариант с Заремой?

— Да. Может быть, и к руководству. Надо спросить у болельщиков. Мне самому интересно.

После 16 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице с 16 очками.

«Обещали одно, а в итоге кинули». Газизов — о «Спартаке», Зареме и возможной гибели «Уфы»

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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