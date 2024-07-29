КДК не может наказать Глушенкова за поздравление мамы

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», может ли комитет наказать нападающего «Зенита» Максима Глушенкова за показ футболки с поздравлением мамы.

На 36-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (0:4) Максим Глушенков открыл счет и, празднуя гол, дважды поднял майку, показав в камеру текст с поздравлением мамы с днем рождения .

«Поскольку в протоколе матча и в рапорте комиссара данный факт не отражен, у КДК нет оснований для рассмотрения этого вопроса», — сказал Григорьянц «СЭ».

25-летний форвард забил 5 голов в первых трех матчах за «Зенит» в этом сезоне.