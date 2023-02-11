Кураньи оценил шансы полузащитника «Динамо» Захаряна перейти в «Челси»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи высказался о шансах полузащитника московского клуба Арсена Захаряна перейти в лондонский «Челси».

«Еще сезон-два он может поиграть в России и получить опыт, а уже потом сделать следующий шаг. Еще не поздно. У Захаряна есть все качества, чтобы играть в Европе», — приводит Sport24 слова Кураньи.

Также он ответил на вопрос, является ли Захарян более талантливым футболистом, чем украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик.

«Их нельзя сравнивать. У этих игроков разные карьеры и качества. У Мудрика они одни, а у Захаряна другие. Они тоже помогут Арсену совсем скоро заиграть в Европе», — добавил бывший нападающий.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 15 миллионов евро.