Кукуляк рассудит матч «Ростов» — «Зенит» и другие назначения арбитров на 2-й тур РПЛ
Евгений Кукуляк назначен главным арбитром матча «Ростов» — «Зенит» во 2-м туре РПЛ. Его ассистентами будут Максим Ковалев и Игорь Князев. ВАР — Евгений Турбин, резервный судья — Рафаэль, Шафеев.
Матч «Спартака» и «Балтики» рассудит Павел Кукуян, встречу «Ахмата» и ЦСКА — Владислав Безбородов.
29 июля (суббота)
«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Эдуард Малый.
«Урал» — «Пари НН»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Александр Гвардис.
«Ростов» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.
30 июля (воскресенье)
«Рубин» — «Оренбург»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; AВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Алексей Резников.
«Факел» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Артур Федоров; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Краснодар» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Роман Усачев; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Ахмат» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов; AВАР — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Баскаков.
31 июля (понедельник)
«Спартак» — «Балтика»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Зуев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1