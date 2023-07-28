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Судейство

Сегодня, 11:09

Кукуляк рассудит матч «Ростов» — «Зенит» и другие назначения арбитров на 2-й тур РПЛ

Руслан Минаев
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Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Евгений Кукуляк назначен главным арбитром матча «Ростов» — «Зенит» во 2-м туре РПЛ. Его ассистентами будут Максим Ковалев и Игорь Князев. ВАР — Евгений Турбин, резервный судья — Рафаэль, Шафеев.

Матч «Спартака» и «Балтики» рассудит Павел Кукуян, встречу «Ахмата» и ЦСКА — Владислав Безбородов.

29 июля (суббота)

«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Эдуард Малый.

«Урал» — «Пари НН»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.

30 июля (воскресенье)

«Рубин» — «Оренбург»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; AВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Алексей Резников.

«Факел» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Артур Федоров; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Краснодар» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Роман Усачев; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Ахмат» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов; AВАР — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Баскаков.

31 июля (понедельник)

«Спартак» — «Балтика»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Зуев.

Источник: РФС
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
Евгений Кукуляк
Павел Кукуян
7
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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