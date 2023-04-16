Кухарчук высказался о происходящем в «Химках»: «По фигу, что у них там происходит»
Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук в комментарии для «СЭ» высказался о происходящем в «Химках».
— Что вас удивляет в «Химках»?
— Четыре смены тренерского штаба за сезон. В принципе, что происходит вокруг них. Это всегда интересная команда, которую можно обсуждать часами. Но сейчас я в другой команде, поэтому не хочу обсуждать «Химки».
— Можно сказать, что именно поэтому вы и ушли оттуда?
— Да нет. Это тут не причем. У меня контракт с «Торпедо». Я профессионал своего дела. Да, «Химки» — для меня история. Но сейчас у меня новая история.
— Может, вы через время сочините стихотворение о том, что было в «Химках»?
— Я уже сочинил стихотворение. Может быть, после завершения карьеры напишу об этом в книге или еще чем-то. Сейчас тоже можно рассказать все, просто не всегда хочется. Придет время — может, расскажу.
— Удивила ли вас отставка Гогниева?
— Нет. Вообще. Гогниева я не обсуждаю. Это вопрос к руководителям клуба. Мне, честно, по фигу, что у них там происходит.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4