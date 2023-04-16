Бородюк: «Борьба за прописку в РПЛ будет между «Торпедо», «Факелом», «Пари НН» и «Химками»

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о перспективе своей экс-команды в текущем сезоне.

«Сейчас нужно играть на результат. Я думаю, что эти четыре команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, разыграют, кто вылетит напрямую, а кто будет в стыках. «Торпедо», «Факел», «Пари НН», «Химки» — между этими командами будет борьба. Я думаю, что «Торпедо» будет до конца биться для того, чтобы остаться в РПЛ. Некоторые руководители «Торпедо» после победы над «Факелом», видимо, находились в эйфории, как и футболисты», — приводит слова Бородюка «РБ Спорт».

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 23 тура.