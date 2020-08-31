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Кучаев повторил достижение Ярошика и Натхо

01:36
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Константин Кучаев забил победный гол в матче шестого тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (3:0) и довел свой результативный счет в нынешнем сезоне до четырех мячей.

Хавбек, за всю предыдущую карьеру отличившийся на высшем уровне один раз, стал 11-м армейцем столь результативно выступившим в первых шести турах чемпионата. При этом из хавбеков красно-синих больше трех мячей записывали на свой счет только легионеры — Иржи Ярошик в 2003 году и Бибрас Натхо в 2014-м. Рекорд результативности удерживает бразилец Жо, забивший в первых шести матчах премьер-лиги восемь голов. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты ЦСКА, забившие больше двух голов в первых пяти турах чемпионата

Сезон

Игрок

Матчи

Голы

2006

Жо

6

8

2018/19

Федор Чалов

6

5

2014/15

Бибрас Натхо

3

4

1995

Владимир Лебедь

6

4

1997

Владимир Кулик

6

4

2002

Дмитрий Кириченко

6

4

2003

Иржи Ярошик

6

4

2004

Дмитрий Кириченко

6

4

2005

Ивица Олич

6

4

2013/14

Ахмед Муса

6

4

2020/21

Константин Кучаев

6

4

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Спартак» — первый и другие матчи




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