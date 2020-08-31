Кучаев повторил достижение Ярошика и Натхо

Константин Кучаев забил победный гол в матче шестого тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (3:0) и довел свой результативный счет в нынешнем сезоне до четырех мячей.

Хавбек, за всю предыдущую карьеру отличившийся на высшем уровне один раз, стал 11-м армейцем столь результативно выступившим в первых шести турах чемпионата. При этом из хавбеков красно-синих больше трех мячей записывали на свой счет только легионеры — Иржи Ярошик в 2003 году и Бибрас Натхо в 2014-м. Рекорд результативности удерживает бразилец Жо, забивший в первых шести матчах премьер-лиги восемь голов. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты ЦСКА, забившие больше двух голов в первых пяти турах чемпионата