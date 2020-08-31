Кучаев повторил достижение Ярошика и Натхо
Константин Кучаев забил победный гол в матче шестого тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (3:0) и довел свой результативный счет в нынешнем сезоне до четырех мячей.
Хавбек, за всю предыдущую карьеру отличившийся на высшем уровне один раз, стал 11-м армейцем столь результативно выступившим в первых шести турах чемпионата. При этом из хавбеков красно-синих больше трех мячей записывали на свой счет только легионеры — Иржи Ярошик в 2003 году и Бибрас Натхо в 2014-м. Рекорд результативности удерживает бразилец Жо, забивший в первых шести матчах премьер-лиги восемь голов. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты ЦСКА, забившие больше двух голов в первых пяти турах чемпионата
|
Сезон
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
2006
|
Жо
|
6
|
8
|
2018/19
|
Федор Чалов
|
6
|
5
|
2014/15
|
Бибрас Натхо
|
3
|
4
|
1995
|
Владимир Лебедь
|
6
|
4
|
1997
|
Владимир Кулик
|
6
|
4
|
2002
|
Дмитрий Кириченко
|
6
|
4
|
2003
|
Иржи Ярошик
|
6
|
4
|
2004
|
Дмитрий Кириченко
|
6
|
4
|
2005
|
Ивица Олич
|
6
|
4
|
2013/14
|
Ахмед Муса
|
6
|
4
|
2020/21
|
Константин Кучаев
|
6
|
4