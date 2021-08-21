Кучаев: «Березуцкий максимально уверен в себе и постоянно передает свой настрой игрокам ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» поделился мнением о работе с Алексеем Березуцким в качестве главного тренера.

«По нему и теперь не скажешь, что он испытывает какое-то давление. Алексей Владимирович максимально уверен в себе и постоянно передает свой настрой нам, игрокам. Показывает, что ничего страшного не произошло, чтобы команда не нервничала, не надумывала себе лишнего. Тренер своим поведением дает нам знаки, что все нормально, что нельзя паниковать. Это очень важно и действительно нам помогает», — приводит слова Кучаева официальный сайт клуба.

Алексей Березуцкий 15 июня 2021 года стал и.о. главного тренера ЦСКА. 19 июля специалист официально был назначен главным тренером армейцев.

Матч ЦСКА — «Ахмат» пройдет 21 августа в Москве и начнется в 16:00 мск. Команды имеют по 6 очков и занимают 8-9 места.