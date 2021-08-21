Кучаев: «Березуцкий максимально уверен в себе и постоянно передает свой настрой игрокам ЦСКА»
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» поделился мнением о работе с Алексеем Березуцким в качестве главного тренера.
«По нему и теперь не скажешь, что он испытывает какое-то давление. Алексей Владимирович максимально уверен в себе и постоянно передает свой настрой нам, игрокам. Показывает, что ничего страшного не произошло, чтобы команда не нервничала, не надумывала себе лишнего. Тренер своим поведением дает нам знаки, что все нормально, что нельзя паниковать. Это очень важно и действительно нам помогает», — приводит слова Кучаева официальный сайт клуба.
Алексей Березуцкий 15 июня 2021 года стал и.о. главного тренера ЦСКА. 19 июля специалист официально был назначен главным тренером армейцев.
Матч ЦСКА — «Ахмат» пройдет 21 августа в Москве и начнется в 16:00 мск. Команды имеют по 6 очков и занимают 8-9 места.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/konstantin-kuchaev-aleksey-berezutskiy-maksimalno-uveren-v-sebe-i-v-komande-nam-eto-pomogaet/
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