В «Урале» сообщили, что отрицательные тесты были у всех, кто сдавал анализы

В пресс-службе «Урала» прокомментировали сегодняшнее сообщение РПЛ о ситуации в клубе.

«Мы не можем сказать, кто будет заявлен или не заявлен на матч, поскольку информация дойдет до соперника. Стартовый состав и запас опубликуем за час до игры. Отрицательные тесты у всех, кто сдавал», — сказали «СЭ» в пресс-службе «Урала».

РПЛ сегодня опубликовала сообщение по поводу ситуации в «Урале» перед матчем 5-го тура с «Динамо». Как отмечается, по состоянию на утро субботы, 21 августа, лига получила от «Урала» список из 97 человек, сдавших отрицательный ПЦР-тест накануне матча против «Динамо».

Напомним, ранее «Чемпионат.com» сообщил, что положительный тест сдали Ярослав Годзюр, Илья Помазун, Вячеслав Подберезкин и еще нескольков игроков «Урала». В клубе не подтвердили эту информацию.

Матч «Урал» — «Динамо» состоится сегодня в Екатеринбурге, начало — в 18:00 по московскому времени.