Кубок РПЛ «Зениту» в случае чемпионства вручит Мележиков

Как стало известно «СЭ», в случае победы «Зенита» в РПЛ по итогам 30-го тура, команду наградит исполнительный директор лиги и бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков.

Напомним, что в прошлом году награду сине-бело-голубым также вручал Мележиков. Президент РПЛ Александр Алаев посетит матч «Краснодар» — «Динамо».

Перед 30-м туром «Краснодар» с 64 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от команды Мурада Мусаева на одно очко и может стать чемпионом, если «быки» потеряют очки с «Динамо». Сине-бело-голубые в заключительном туре на своем поле примут «Ахмат».