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Судейство

10 апреля 2025, 13:55

Кто издевается над судьей Амелиным и клубами? Этому арбитру дали два матча в субботу

Александр Бобров
Шеф-редактор
Алексей Амелин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил список судей, назначенных на матчи 24-го тура чемпионата России. Вероятно, впервые в истории турнира одному арбитру придется обслужить две игры в день.

Алексей Амелин назначен на матчи «Пари НН» — «Динамо» и «Ахмат» — «Ростов», которые начнутся 12 апреля в 14.30 и 19.30 по московскому времени. Перерыв между этими встречами составит около трех часов.

В первой игре Амелину придется выполнять функции помощника видеоарбитра (АВАР), во второй — ВАР. Непонятно, зачем сделаны такие назначения.

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РПЛ
Алексей Амелин
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«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
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«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
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«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
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Солистка группы «Моя Мишель»: «Баста спросил о моей любимой команде, я ответила: «Крылья Советов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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