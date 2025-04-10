Кто издевается над судьей Амелиным и клубами? Этому арбитру дали два матча в субботу

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил список судей, назначенных на матчи 24-го тура чемпионата России. Вероятно, впервые в истории турнира одному арбитру придется обслужить две игры в день.

Алексей Амелин назначен на матчи «Пари НН» — «Динамо» и «Ахмат» — «Ростов», которые начнутся 12 апреля в 14.30 и 19.30 по московскому времени. Перерыв между этими встречами составит около трех часов.

В первой игре Амелину придется выполнять функции помощника видеоарбитра (АВАР), во второй — ВАР. Непонятно, зачем сделаны такие назначения.