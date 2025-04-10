Кукуян назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Краснодар»
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 24-го тура РПЛ.
Как и сообщал «СЭ», матч между «Зенитом» и «Краснодаром» рассудит Павел Кукуян, представляющий Краснодарский край.
Помогать Кукуяну будут Рустам Мухтаров и Андрей Образко. ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Роман Галимов.
«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Перед игрой «Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда Мурада Мусаева на 5 очков опережает «Спартак» и «Зенит». Красно-белые идут выше сине-бело-голубых по дополнителльным показателям.
В 24-м туре «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра пройдет в пятницу, 11 апреля. Главным арбитром назначен Виталий Мешков.
11 апреля (пятница)
«Спартак» — «Динамо» Махачкала: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Александр Гвардис.
12 апреля (суббота)
«Оренбург» — ЦСКА: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Зуев.
«Пари НН» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.
«Рубин» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Ахмат» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Юрий Баскаков.
13 апреля (воскресенье)
«Акрон» — «Факел»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Алексей Тюмин.
«Зенит» — «Краснодар»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Химки» — «Крылья Советов»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Владимир Казьменко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0