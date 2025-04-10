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10 апреля 2025, 12:14

Кукуян назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Краснодар»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 24-го тура РПЛ.

Как и сообщал «СЭ», матч между «Зенитом» и «Краснодаром» рассудит Павел Кукуян, представляющий Краснодарский край.

Павел Кукуян.Матч «Зенит» — «Краснодар» доверят судье из Краснодарского края

Помогать Кукуяну будут Рустам Мухтаров и Андрей Образко. ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Роман Галимов.

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Перед игрой «Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда Мурада Мусаева на 5 очков опережает «Спартак» и «Зенит». Красно-белые идут выше сине-бело-голубых по дополнителльным показателям.

В 24-м туре «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра пройдет в пятницу, 11 апреля. Главным арбитром назначен Виталий Мешков.

11 апреля (пятница)

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Александр Гвардис.

12 апреля (суббота)

«Оренбург» — ЦСКА: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Зуев.

«Пари НН» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ахмат» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Юрий Баскаков.

13 апреля (воскресенье)

«Акрон» — «Факел»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Алексей Тюмин.

«Зенит» — «Краснодар»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Химки» — «Крылья Советов»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Владимир Казьменко.

Источник: РФС
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Павел Кукуян
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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