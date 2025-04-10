Кукуян назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Краснодар»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 24-го тура РПЛ.

Как и сообщал «СЭ», матч между «Зенитом» и «Краснодаром» рассудит Павел Кукуян, представляющий Краснодарский край.

Помогать Кукуяну будут Рустам Мухтаров и Андрей Образко. ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Роман Галимов.

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Перед игрой «Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда Мурада Мусаева на 5 очков опережает «Спартак» и «Зенит». Красно-белые идут выше сине-бело-голубых по дополнителльным показателям.

В 24-м туре «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра пройдет в пятницу, 11 апреля. Главным арбитром назначен Виталий Мешков.

11 апреля (пятница)

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Александр Гвардис.

12 апреля (суббота)

«Оренбург» — ЦСКА: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Зуев.

«Пари НН» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ахмат» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Юрий Баскаков.

13 апреля (воскресенье)

«Акрон» — «Факел»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Алексей Тюмин.

«Зенит» — «Краснодар»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Химки» — «Крылья Советов»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Владимир Казьменко.