Солистка группы «Моя Мишель»: «Баста спросил о моей любимой команде, я ответила: «Крылья Советов»

Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук ответила на вопрос «СЭ» о выступлениях перед началом футбольных матчей.

«Выступать перед спортивной аудиторией очень волнительно. После выступления я болела за «Крылья Советов». Поняла, что я настолько азартная — как в казино. Мне лучше не ходить на матчи, очень большие эмоциональные импульсы у меня. Когда у меня спросил Баста о любимой команде, я ответила: «Крылья Советов», — сказала Ткачук «СЭ» в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025».

В 2023 году группа «Моя Мишель» выступила перед матчем Fonbet Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА (2:2).

В 2024-м группа выступила на суперфинале Кубка России «Балтика» — «Зенит» (1:2).