«Крылья Советов» — «Зенит»: видео голов матча

«Крылья Советов» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 15-го тура РПЛ — 1:1.

В первом тайме команды не забили ни одного гола. Во втором тайме у хозяев отличился Фернандо Костанца, а у гостей — Максим Глушенков.

50-я минута. Костанца — 1:0

56-я минута. Глушенков — 1:1

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».