9 ноября, 15:06

Соболев провел 50-й матч за «Зенит»

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Зенита» Александр Соболев провел 50-й матч за сине-бело-голубых, сообщает пресс-служба клуба.

Соболев вышел на замену на 61-й минуте встречи 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). Эта игра стала 50-й для 28-летнего Соболева в футболке «Зенита».

«Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице РПЛ с 14 очками. «Зенит» прервал серию из трех побед кряду и идет на третьей строчке с 30 очками.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
  • zentmaison

    Вот именно провел, а не играл

    10.11.2025

  • AlexCS4

    Лучший и самый дорогой дельфин России!

    09.11.2025

  • Проскурин Проскурин

    2,5€млн в год бомжу под хвост )))

    09.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Он там хоть заковырял что-то за 50 игр???:joy::joy::joy: Что-то не припоминаются шедевры этого БЛИСТАТЕЛЬНОГО форварда всех времен и народов:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Пущай и дальше играет!

    09.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Почему не озвучена потрясающая воображение статистика лучшего напа РПЛ?! :trophy:

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Экс-колхозная морская живность лучше бы не выходила .. ни в одном

    09.11.2025

  • Sinaron

    Достаточно было и десяти матчей, а после подарить это дерево условному Нефтчи.

    09.11.2025

  • Archon

    Билять,все прям в соплях от восторга,сейчас прям побежим хулигану ящик шампанского покупать))))

    09.11.2025

  • Морская свинка_1979

    А сколько матчей он отыграл в основе от старта и до финального свистка ?

    09.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

