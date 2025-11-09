Соболев провел 50-й матч за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев провел 50-й матч за сине-бело-голубых, сообщает пресс-служба клуба.

Соболев вышел на замену на 61-й минуте встречи 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). Эта игра стала 50-й для 28-летнего Соболева в футболке «Зенита».

«Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице РПЛ с 14 очками. «Зенит» прервал серию из трех побед кряду и идет на третьей строчке с 30 очками.