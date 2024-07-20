«Крылья Советов» — «Зенит»: гости выигрывают с крупным счетом после первого тайма

«Зенит» после первого тайма на выезде обыгрывает «Крылья Советов» в матче первого тура РПЛ — 3:0.

На 6-й минуте счет открыл Максим Глушенков. На 18-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил Матео Кассьерра. В концовке тайма Глушенков оформил дубль и довел счет до разгромного.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».