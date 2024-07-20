«Крылья Советов» — «Зенит»: Глушенков оформил дубль и довел счет до разгромного

«Зенит» довел счет до разгромного в матче против «Крыльев Советов» в 1-м туре РПЛ — 3:0.

В конце первого тайма отличился Максим Глушенков. Форвард оформил дубль, ранее он открыл счет на 6-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».