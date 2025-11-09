Футбол
9 ноября, 13:35

Кобелев о результатах «Динамо»: «Я был против назначения Карпина, и мне нечего добавить»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал «СЭ» результаты команды в чемпионате России.

«Перед назначением Валерия Карпина в «Динамо» я высказал свое мнение. Я был против данного решения, и мне сейчас нечего добавить. Возможный вылет «Динамо» в Первую лигу? Вряд ли команда вылетит с таким составом. И зимой будут покупки футболистов, Карпин любит приобретать новых игроков. Поэтому вылет «Динамо» не грозит», — сказал Кобелев «СЭ».

«Динамо» после 15-го тура занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками.

Андрей Кобелев (футбол)
Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
