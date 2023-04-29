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29 апреля, 15:53

Булыкин считает, что в ближайшее время Йокановича уволят из «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

«Перед Йокановичем стояли три глобальные задачи на сезон: победа в Кубке, место в тройке и хорошо выступить на матче столетия «Динамо». Все три он провалил. На третье место, конечно, есть призрачные шансы, но они несбыточные. В ближайшее время тренера уволят, чтобы хоть как-то встрепенуть команду. Потому что проигрывать «Факелу» 0:2 — это уже никуда не годится. Все так сложилось для «Динамо» из-за межсезонки. Когда команд проводит два месяца на сборах, ни один европейский специалист не понимает, что это такое, и не может правильно настроить команду. Как мы видим, у многих иностранцев случается такой провал. И у «Динамо» это уже не первый раз, команда и в прошлом сезоне провалилась по физике. В предыдущей игре на 80-й минуте у игроков начинало сводить ноги. Это говорит о том, что футболисты не совсем готовы к такой интенсивности. И физически не готовы к концу сезона, где нужно показывать максимум и выдавать результат», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

28 апреля бело-голубые дома проиграли «Факелу» (0:2) в 25-м туре РПЛ.

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-v-blizhaishee-vremya-iokanovicha-uvolyat-iz-dinamo-chtoby-khot-kak-to-vstrepenut-komandu-247132/
Дмитрий Булыкин
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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