Булыкин считает, что в ближайшее время Йокановича уволят из «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

«Перед Йокановичем стояли три глобальные задачи на сезон: победа в Кубке, место в тройке и хорошо выступить на матче столетия «Динамо». Все три он провалил. На третье место, конечно, есть призрачные шансы, но они несбыточные. В ближайшее время тренера уволят, чтобы хоть как-то встрепенуть команду. Потому что проигрывать «Факелу» 0:2 — это уже никуда не годится. Все так сложилось для «Динамо» из-за межсезонки. Когда команд проводит два месяца на сборах, ни один европейский специалист не понимает, что это такое, и не может правильно настроить команду. Как мы видим, у многих иностранцев случается такой провал. И у «Динамо» это уже не первый раз, команда и в прошлом сезоне провалилась по физике. В предыдущей игре на 80-й минуте у игроков начинало сводить ноги. Это говорит о том, что футболисты не совсем готовы к такой интенсивности. И физически не готовы к концу сезона, где нужно показывать максимум и выдавать результат», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

28 апреля бело-голубые дома проиграли «Факелу» (0:2) в 25-м туре РПЛ.

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».