Источник: «Спартак», «Зенит» и ЦСКА поборются за Мхитаряна
«Спартак», «Зенит» и ЦСКА заинтересованы в приобретении полузащитника сборной Армении и итальянской «Ромы» Генриха Мхитаряна, информирует news.am.
Ранее об интересе к 32-летнему хавбеку со стороны нескольких российских клубов сообщало итальянское издание Corriere dello Sport.
Контракт Мхитаряна с римским клубом рассчитан до конца этого сезона. «Рома» готова расстаться с ним уже зимой.
Как отмечается, у футболиста напряженные отношения с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью.
В текущем сезоне Мхитарян в составе «Ромы» провел 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 передачи.
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Дополнительная информация:
https://sport.news.am/arm/news/127219/mi-qani-rusakan-akumb-cankanum-e-dzerq-berel-mkhitaryanin.html
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