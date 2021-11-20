«Урал» ушел от поражения в матче с «Крыльями Советов» благодаря голу на 90-й минуте
«Урал» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.
На 59-й минуте защитник гостей Артем Мамин отправил мяч в свои ворота, благодаря чему самарцы вышли вперед в счете, однако на 90-й минуте полузащитник «Урала» Юрий Железнов сравнял счет и принес своей команде ничью.
Благодаря ничьей «Урал» поднялся на 15-е место в турнирной таблице с 12 очками в 15 матчах. «Крылья Советов» занимают 6-ю строчку с 23 очками в 15 играх.
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