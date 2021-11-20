«Крылья Советов» — «Урал»: судья ошибочно наказал Пруцева предупреждением, теперь он пропустит следующий матч
На 71-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Крылья Советов» — «Урал» арбитр Кирилл Левников ошибочно вынес предупреждение игроку гостей Данилу Пруцеву. Тот точно не играл рукой, мяч попал ему в корпус. Даже если и был небольшой контакт с правой рукой, она находилась в естественном положении.
Для Пруцева желтая карточка стала четвертой в турнире, ему придется пропустить из-за дисквалификации встречу 16-го тура с «Нижним Новгородом».
В прошлом сезоне КДК РФС имел право аннулировать «лишние» желтые карточки, если, по мнению судейских экспертов, они были показаны ошибочно. Но в этом сезоне такой пункт, касающийся особых полномочий КДК, из дисциплинарного регламента убрали.
На 66-й минуте Левников зря вынес предупреждение еще одному самарцу — Глену Бейлу. В том момент было достаточно ограничиться назначением штрафного удара.
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