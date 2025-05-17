«Крылья Советов» и «Спартак» встретятся в матче 29-го тура чемпионата России в воскресенье, 18 мая. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 13.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи самарцев и москвичей. С ключевыми событиями и результатом игры «Крылья Советов» — «Спартак» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

18 мая 2025, 13:30. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире игру покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне федерального телеэфира.

«Спартак» идет на пятом месте в РПЛ с 51 очком. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы с 30 очками. Спартаковцы победили самарцев в первом круге чемпионата, а также в обоих матчах группового этапа FONBET Кубка России.