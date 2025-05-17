Форвард «Химок» Руденко: «Хочется закончить сезон без стыков»

Нападающий «Химок» Александр Руденко настроен на победу в матче с «Рубином» в 29-м туре РПЛ.

«Разумеется. В отпуск хочется уйти 24-го, а не 31 мая. Закончить сезон без стыков. Но отталкиваться надо не от раскладов и соперников, а от своей игры. Наберем три очка против «Рубина» — сможем спокойно финишировать, будем ждать следующий сезон», — цитирует Руденко пресс-служба клуба.

«Химки» набрал 26 очков и занимает 12-е место в таблице. Подмосковный клуб сыграет с «Рубином» 17 мая.