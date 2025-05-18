«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы на матч РПЛ

«Крылья Советов» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России-2024/25.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Евгеньев, Бейл, Костанца, Печенин, Ороз, Бабкин, Сергеев, Шитов, Бабаев.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Витюгов, Гагнидзе, Иванисеня, Дмитриев, Бобер, Цыпченко, Рахманович, Попов, Игнатенко.

«Спартак»: Помазун, Чернов, Дуарте, Мангаш, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Медина, Солари.

Запасные: Максименко, Довбня, Бабич, Рябчук, Маркиньос, Умяров, Бонгонда, Барко, Угальде, Гарсия, Массалыга.

Матч пройдет на стадионе «Самара Арена». Начало — в 13.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.