«Ахмат» и «Динамо» Махачкала сыграют в чемпионате России 18 мая

«Ахмат» и «Динамо» Махачкала сыграют в 29-м туре чемпионата России в воскресенье, 18 мая. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Динамо» Махачкала можно отслеживать также в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

18 мая 2025, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)

В прямом эфире игру покажут канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (по подписке). Трансляция начнется в 13.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«Ахмат» после 28 туров РПЛ занимает 14-е место с 24 очками. Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и расположилось на 11-й строчке.

В предыдущем туре грозненцы уступили «Акрону» (2:3), а махачкалинцы проиграли «Зениту» (0:1).