«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч РПЛ

«Ахмат» и «Динамо» Махачкала объявили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ-2024/25.

«Ахмат»: Ульянов, Жиров, Гогличидзе, Ибишев, Тодорович, Камилов, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

Запасные: Шелия, Магомедов, Уциев, Адамов, Богосавац, Шатара, Бериша, Харин, Зорин, Якуев, Диванович, Диас.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Сердеров, А. Гаджиев.

Запасные: Волк, Зайнудинов, Шумахов, Кирш, Ангбан, Зинович, Ш. Гаджиев, Джабраилов, Агаларов, Магомедов, Касинтура, Помешкин.

Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.