«Крылья Советов» — «Спартак»: Карасев грубо ошибся — ему помог ВАР

На 8-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» судья Сергей Карасев, находившийся в хорошей позиции, неверно оценил фол Гленна Бейла, не остановил игру и не наказал самарца удалением. Капитан «Крыльев» прыгнул в направлении Пабло Солари и ударил его шипами в опорную ногу, рискуя нанести травму сопернику.

Фото Скриншот трансляции

В действия рефери вмешались его видеоассистенты Евгений Буланов и Артур Федоров. Через две с лишним минуты Карасев, посмотрев повторы, объявил об изменении решения и удалении Бейла за серьезное нарушение правил.