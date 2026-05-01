«Крылья Советов» — «Спартак»: самарцы снова вышли вперед

«Крылья Советов» снова вышли вперед в матче против «Спартака» в 28-м туре РПЛ — 2:1.

На 78-й минуте после двух рикошетов в контратаке забил Кирилл Печенин.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

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