«Крылья Советов» — «Спартак»: хозяева ведут в счете после первого тайма

«Крылья Советов» ведут в счете после первого тайма матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:0. Встреча проходит на «Солидарность Самара Арене».

Единственный гол на 13-й минуте встречи забил полузащитник хозяев Фернандо Костанца, реализовав пенальти, назначенный главным арбитром встречи Сергеем Карасевым после нарушения хавбека красно-белых Эсекьеля Барко на Сергее Бабкине.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

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