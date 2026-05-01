На «РЖД Арене» открыли звезду Машкова

На стадионе «Локомотива» «РЖД Арена» открыли звезду бывшего администратора команды Анатолия Машкова.

«На Алее славы звезды разные, тут выдающиеся люди. Великие руководители железнодорожной отрасли, сделавшие много для развития «Локомотива». Тут выдающиеся тренеры и футболисты. Теперь появляются и люди, которые не на первых местах, может быть, но делают для команды очень многое. Именно таким и был Анатолий Машков. Игроки заходили перед матчами к Бате. Думаю, звезда будет тем местом, куда будут подходить игроки и болельщики», — сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

Также бывший главный тренер железнодорожников Юрий Семин принял участие в открытии звезды Машкова.

«Вся душа Машкова здесь, на стадионе «Локомотив». Самое важное, что он был искренним человеком. Относился с большой любовью ко всем футболистам», — сказал Семин.

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