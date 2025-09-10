«Крылья Советов» сделали заявление по поводу травмы Ракова
«Крылья Советов» заявили, что нападающий Вадим Раков пропустит около месяца из-за травмы, полученной в расположении молодежной сборной России.
Ранее агент 20-летнего футболиста Владимир Кузьмичев сообщил «СЭ», что у форварда возникли проблемы с пятой плюсневой костью.
«Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков получил травму во время тренировочных мероприятий, находясь в расположении молодежной сборной России по футболу. Полное восстановление игрока займет около месяца. Желаем Вадиму скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится в заявлении самарского клуба.
В нынешнем сезоне Раков провел 8 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.
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|Спартак – Родина
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|Рубин – Краснодар
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