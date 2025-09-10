«Крылья Советов» сделали заявление по поводу травмы Ракова

«Крылья Советов» заявили, что нападающий Вадим Раков пропустит около месяца из-за травмы, полученной в расположении молодежной сборной России.

Ранее агент 20-летнего футболиста Владимир Кузьмичев сообщил «СЭ», что у форварда возникли проблемы с пятой плюсневой костью.

«Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков получил травму во время тренировочных мероприятий, находясь в расположении молодежной сборной России по футболу. Полное восстановление игрока займет около месяца. Желаем Вадиму скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится в заявлении самарского клуба.

В нынешнем сезоне Раков провел 8 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.