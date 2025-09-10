Булыкин: «Истекающий контракт Баринова — проблема для «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» мнением о ситуации с контрактом капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

Соглашение московского клуба с 28-летним россиянином действует до конца июня 2026 года.

«Баринов — лидер «Локомотива», который и в сборной себя хорошо проявляет. Он полностью отдается игре. Думаю, он стоит побольше 1,5 миллиона евро, которые за него предлагают. Но его контракт заканчивается ближайшим летом, и это большая проблема для «Локомотива», потому что футболист и агент сейчас будут выкручивать руки клубу. Переговоры не будут легкими для обеих сторон», — сказал Булыкин «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 футболист провел за команду 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.