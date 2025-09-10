Агент Ракова заявил, что игрок пропустит три недели: «Есть проблемы с пятой плюсневой костью»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Вадима Ракова, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что Раков пропустит несколько недель из-за повреждения.

«Он почувствовал дискомфорт, ему провели обследование. Они выявили проблемы со здоровьем, которые потребуют медицинского вмешательства. Это не операция, но предусмотрены восстановительные процедуры. Характер травмы? Есть проблемы с пятой плюсневой костью. Он пропустит около трех недель», — сказал Кузьмичев «СЭ».