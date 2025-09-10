Барко признан лучшим футболистом «Спартака» в августе

Полузащитник Эсекьель Барко признан лучшим футболистом «Спартака» в августе.

В прошлом месяце 26-летний аргентинец забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 5 матчах.

Хавбек выступает за красно-белых с июля 2024 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.