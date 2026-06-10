«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Булатовым на 2 года

«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Сергеем Булатовым, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Новое соглашение с 54-летним специалистом до конца сезона-2027/28.

Булатов был назначен исполняющим обязанности главного тренера 1 апреля 2026 года после отставки Магомеда Адиева, а 28 апреля утвержден в должности главного тренера «Крыльев». Под его руководством команда провела восемь матчей, одержала три победы и дважды сыграла вничью.

«Крылья Советов» набрали 32 очка и заняли 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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