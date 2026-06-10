ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего тренера Гончаренко

Пресс-служба ЦСКА поздравила бывшего главного тренера команды Виктора Гончаренко с 49-летием.

«Поздравляем с днем рождения Виктора Гончаренко! Сегодня экс-тренеру нашей команды исполнилось 49 лет. Желаем счастья, успехов и крепкого здоровья!» — говорится в сообщении армейцев.

В 2015-2016 годах Гончаренко входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в ЦСКА. Потом он возглавил «Уфу», а в декабре 2016-го вернулся в московскую команду и тренировал ее до 2021 года. Под руководством белорусского специалиста ЦСКА выиграл Суперкубок России и дважды становился серебряным призером чемпионата страны.

В январе 2026-го Гончаренко был назначен главным тренером сборной Белоруссии.

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