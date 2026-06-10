«Оренбург» объявил об уходе нападающего Оганесяна в связи с окончанием контракта

«Оренбург» объявил об уходе нападающего Степана Оганесяна.

Причиной тому стало окончание соглашения между клубом и 24-летним футболистом.

Оганесян выступал за «Оренбург» с июля 2022 года. За это время 79 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее игрок выступал в системе «Спартака». Оганесян провел 2 матча за основную команду красно-белых. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

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