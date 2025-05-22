«Крылья», «Химки» и «Черноморец» пока не прошли лицензирование. Решение будет принято 23 мая

По уточненным данным «СЭ», 22 мая комиссия по лицензированию РФС не приняла никакого решения по выдаче лицензий для выступления в РПЛ на следующий сезон «Химкам», «Крыльям Советов» и «Черноморец».

С одной стороны всем трем клубам еще не отказано, они сохраняют шансы, с другой — ни один не получил в четверг одобрения.

Окончательное решение комиссия примет завтра, 23 мая.