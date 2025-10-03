«Крылья Советов» подписали контракт с 75-летним Валерьяном Панфиловым

«Крылья Советов» объявили о внесении в заявку 75-летнего полузащитника Валерьяна Панфилова. Он подписал с клубом пожизненный контракт.

Панфилову вручили футболку с 75-м игровым номером, он уже провел первую тренировку. Футболист отправится вместе с командой на матч РПЛ с «Рубином». Игра пройдет в Казани 4 октября

Дебют Панфилова в основной команде «Крыльев Советов» состоялся в 1969 году. В 413 матчах за самарцев он забил 49 голов. Полузащитник является рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей.

Панфилов входит в состав совета директоров клуба и возглавляет отдел по работе с ветеранами.