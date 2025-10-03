«Акрон» и «Зенит» встретятся в матче 11-го тура чемпионата России в субботу, 4 октября. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 13.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи тольяттинцев и петербуржцев. Следить за основными событиями и результатом игры «Акрон» — «Зенит» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

04 октября, 13:00. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Акрон» находится на 14-м месте в РПЛ, набрав семь очков в 10 турах. «Зенит» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы с 19 очками.