Сегодня, 13:00

«Акрон» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Акрон» и «Зенит» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Акрон» и «Зенит» встретятся в матче 11-го тура чемпионата России в субботу, 4 октября. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 13.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи тольяттинцев и петербуржцев. Следить за основными событиями и результатом игры «Акрон» — «Зенит» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 13:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Зенит

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Акрон» находится на 14-м месте в РПЛ, набрав семь очков в 10 турах. «Зенит» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы с 19 очками.

Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Чистяков назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак», Левников судит игру «Динамо» — «Локомотив»
Желько Бувач может покинуть «Динамо»
Обляков: «В любом сезоне ЦСКА должен быть наверху таблицы»
Дивеев: «По сравнению со школой читаю очень много»
Жедсон — о ЦСКА: «Мы не должны беспокоиться о том, с кем будем играть. Дерби — важный матч»
У «Спартака» отличные шансы выиграть дерби. Три аргумента в пользу красно-белых
