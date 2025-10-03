Место Гафина в совете директоров «Динамо» может занять Лукьянов

Один из руководящих функционеров ВТБ Виктор Лукьянов может занять пост председателя совета директором «Динамо», сообщает Legalbet.

По сведениям источника, Лукьянов займет место Дмитрия Гафина, который 2 октября покинул свой пост. Лукьянов такжн входит в состав совета директоров регбийного и хоккейного «Динамо».

Гафин работал в «Динамо» с 2019 года. Председателем совета директоров московского клуба он стал в январе 2024-го, сменив на этом посту Юрия Соловьева.

«Динамо» набрало 15 очков за 10 туров чемпионата России сезона-2025/26 и занимает седьмое место в турнирной таблице.