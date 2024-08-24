Каряка считает, что «Краснодар» показывает неплохой комбинационный футбол

Экс-игрок «Динамо» Андрей Каряка считает, что у бело-голубых и «Краснодара» будет сложная игра в 6-м туре РПЛ.

«Будет непростой матч. В последнее время «Краснодар» показывает неплохой комбинационный футбол, но «Динамо» на ходу и должно взять три очка», — цитирует Каряку Metaratings.ru.

Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет 25 августа в Москве и начнется в 17.30 мск.